(ANSA) – BOLZANO, 21 SET – “Dobbiamo togliere le emozioni negative dal dibattito sul doppio passaporto”. Lo ha detto il ministro austriaco ed ex candidato Fpö alla presidenziali Norbert Hofer intervenendo a Bolzano per la campagna elettorale dei Freiheitlichen. “I buoni contatti dei due ministri dell’interno sono un immenso vantaggio per una soluzione positiva della questione”, ha aggiunto Hofer che è arrivato dall’Austria pilotando un aereo da turismo Cessna. “Il doppio passaporto – ha proseguito – non toglie nulla all’Italia, ma dà qualcosa in più ai sudtirolesi, rafforzando il legame con l’Austria. Perciò intendiamo concedere la cittadinanza anche alle vittime dell’olocausto e ai loro discendenti”. Hofer ha poi sottolineato la buona collaborazione con il partito popolare a Vienna. “L’entrata in maggioranza della Fpö va bene all’Austria, come lo farebbe un buon successo dei Freiheitlichen all’Alto Adige”, ha concluso.