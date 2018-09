(ANSA) – ROMA, 21 SET – “La sicurezza delle nostre scuole rappresenta una priorità. E voglio dimostrarlo con i fatti. Ho firmato in queste ore un decreto che stanzia 3,6 milioni per mettere in sicurezza gli edifici di tre istituti scolastici dichiarati inagibili dopo le scosse di terremoto che hanno il colpito il Molise ad agosto”. Lo afferma sul Fb il titolare del ministero dell’Istruzione, Marco Bussetti. Le tre scuole che otterranno il finanziamento per la messa in sicurezza sono: il Liceo linguistico e pedagogico di Guglionesi (CB) per il quale è previsto uno stanziamento di 2.550.000 di euro; la Scuola primaria e secondaria via Jovine del Comune di Portocannone (CB) che avrà a disposizione 1.053.000 di euro; la Scuola primaria e di infanzia via Roma del Comune di Tavenna (CB) alla quale arriveranno 80.000 euro. Le risorse stanziate provengono dal cosiddetto Fondo emergenze. L’assegnazione è avvenuta su richiesta della Regione Molise.