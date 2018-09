Lunedì 24 settembre prende il via la 31a edizione di Striscia la notizia – La voce dell’inconsistenza, in onda dal lunedì al sabato alle ore 20.35 su Canale 5.

La prima puntata del varietà di Antonio Ricci è andata in onda il 7 novembre 1988: quest’anno, dunque, Striscia la notiziacompie 30 anni.

Al timone del programma satirico più longevo d’Italia si alterneranno i conduttori che hanno fatto la storia di Striscia. Si parte il 24 settembre con Ezio Greggio e Michelle Hunziker, insieme fino al 13 ottobre. Dal 15 ottobre al 5 gennaio 2019 Ezio Greggio sarà in coppia con Enzo Iacchetti. Dopo l’Epifania, dal 7 gennaio, sarà la volta del duo comico Ficarra e Picone, che condurrà fino al 13 aprile. La parte finale della trasmissione, dal 15 aprile all’8 giugno, sarà affidata a Gerry Scotti e a Michelle Hunziker.

Confermate le Veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, a Striscia per la seconda stagione consecutiva.

Pronti ai nastri di partenza anche gli inviati storici della trasmissione: da Valerio Staffelli, tapiroforo ufficiale di Striscia a Jimmy Ghione, in difesa dei consumatori e del Made in Italy, da Moreno Morello, a caccia di truffatori e sedicenti santoni a Max Laudadio, pronto a smascherare raggiri e sofisticazioni alimentari, ed ancora Vittorio Brumotti,, Edoardo Stoppa, Stefania Petyx, Luca Abete, Luca Galtieri, Capitan Ventosa (Fabrizio Fontana), Antonio Casanova, , Mister Neuro (Charlie Gnocchi), Davide Rampello, Cristiano Militello, Cristina Gabetti e Luca Sardella, Gianpaolo Fabrizio Sergio Friscia, Dario Ballantini e Valeria Graci. Ai nastri di partenza anche gli inviati più giovani: Chiara Squaglia, Rajae Bezzaz, Pinuccio (Alessio Giannone), e Riccardo Trombetta, Tra i consulenti, Marco Camisani Calzolari, esperto di truffe informatiche, ed Eric Barbizzi, che, a 14 anni, è il più giovane collaboratore scientifico di Striscia. Per la 14a stagione consecutiva la regia è di Mauro Marinello.

“Abbiamo di nuovo un governo che offre molti spunti – ha spiegato Antonio Ricci in un’affollata conferenza stampa – con Gentiloni era davvero difficile, penso che cominceremo proprio con Ballantini che fa il presidente del Consiglio, di cui ora mi sfugge il nome…”.

“Striscia è un programma incredibile – le parole di Michelle Hunziker al nostro giornale – proprio perchè in tutti questi anni è riuscito a rimanere coerente ad una forumla che ha solo il nostro programma. Se avrò in futuro uno show tutto mio? Con Mediaset ci stiamo sedendo a tavolino per dei nuovi progetti ma non ne posso parlare finchè non c’è niente di concreto anche per scaramanzia”.

Video intervista di Emilio Buttaro