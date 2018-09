(ANSA) – TORINO, 21 SET – “So che sulle Olimpiadi la Lega fa ragionamenti diversi. Appena sarà utile, faremo un Consiglio dei ministri e troveremo come in tutte le questioni una soluzione condivisa”. Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, a Torino per l’inaugurazione di una nuova via pedonale e digitalizzata, interviene così sulla candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026.