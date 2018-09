(ANSA) – ROMA, 21 SET – Partirà domenica 23 settembre, in occasione della Settimana Europea dello Sport, il progetto Let’s #BEACTIVE, la campagna sociale in 8 paesi europei che punta a motivare le persone a diventare più attive. EuropeActive – la più importante organizzazione no-profit che rappresenta l’intero settore fitness e wellness in Europa – ha scelto Technogym come Official Technology Supplier del progetto che in Italia viene promosso da Anif Eurowellness (Associazione Nazionale Impianti Sport e Fitness). Il progetto Let’s #BEACTIVE durerà tre anni e prevede di incoraggiare, a livello Europeo, 60.000 adulti non attivi ad adottare uno stile di vita più sano e fare più esercizio fisico. Inoltre, verranno raccolti i dati che proveranno l’evoluzione grazie al monitoraggio del livello di attività fisica dei partecipanti.