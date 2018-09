(ANSA) – ROMA, 21 SET – L’impegno del governo a sostegno delle periferie non cambia e garantirà la copertura delle spese per gli interventi in corso. Lo fa sapere Palazzo Chigi. “Con riguardo al cosiddetto Piano periferie e alla sospensione dell’efficacia delle convenzioni in essere per 96 Comuni capoluogo di provincia e città metropolitane – si legge in una nota – va rilevato che la conferenza unificata non ha potuto affrontare il nodo del bando periferie per un impedimento tecnico-amministrativo legato ai tempi di approvazione del decreto Milleproroghe, ma resta fermo l’impegno del governo per fare chiarezza sul quadro costituzionale e finanziario di riferimento e per garantire il finanziamento delle spese relative agli interventi già in corso di attuazione”.