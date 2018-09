(ANSA) – ROMA, 21 SET – Camila Giorgi si è qualificata per le semifinali del torneo Wta Premier in corso a Tokyo. La marchigiana ha superato nei quarti la bielorussa Victoria Azarenka, ritiratasi sul punteggio di 5-3 per l’azzurra nel primo set per un problema alla coscia sinistra. “Mi spiace per lei. Sarebbe stato meglio vincere sul campo”, ha commentato la Giorgi, che domani si giocherà un posto in finale con la giapponese Naomi Osaka, terza testa di serie, al rientro nel circuito dopo il trionfo all’Us Open. A cedere il passo alla nipponica, che si è imposta 6-3, 6-4. è stata la ceca Barbora Strycova.