(ANSA) – FIRENZE, 21 SET – “Da tempo invoco l’introduzione del gioco effettivo, in questo modo la smetteremmo con le sceneggiate e le perdite di tempo in campo”. Stefano Pioli rinnova la sua proposta per cercare di migliorare il calcio. “Quello del gioco effettivo è un mio cavallo di battaglia da sempre, finora però nessuno mi ha ascoltato – ha continuato il tecnico della Fiorentina – Io sarei per giocare 60′ effettivi. Qualche passo in avanti è stato fatto ma ancora oggi in tante partite al massimo si giocano realmente non più di 45-50′ al massimo, con buona pace per lo spettacolo e i tifosi”.