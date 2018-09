(ANSA) – TORINO, 21 SET – “Ho visto Ronaldo motivato, non vede l’ora di sfogarsi in campo”. Alex Sandro confida nel desiderio di riscatto di CR7 dopo l’espulsione e le lacrime di Valencia. “Vuole riscattarsi dopo l’ingiustizia – spiega il laterale brasiliano -. Ha portato una grande qualità, io sto imparando a conoscerlo, a capire i suoi movimenti e come gli piace ricevere palla e credo che pian piano potrò regalargli qualche assist”. “Siamo molto forti in attacco ma anche in difesa, abbiamo qualità: possiamo diventare la miglior difesa d’Europa”, aggiunge, il laterale brasiliano. “Stiamo lavorando per arrivare al top – dice -. Dobbiamo ancora lavorare tanto e bene, ma abbiamo tanta qualità. Penso che questa potrà essere una grande stagione per me e per i compagni. Io mi sento bene, ma so di dover ancora migliorare”.