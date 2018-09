(ANSA) – ROMA, 21 SET – I decreti su sicurezza e immigrazione verranno approvati lunedì prossimo dal Consiglio dei ministri e sono in queste ore oggetto di uno studio per accogliere alcuni rilievi tecnici ma non di sostanza, compresa l’ipotesi di unificare i due testi in uno solo purché i contenuti restino invariati. E’ quanto riferiscono fonti della Lega al termine del vertice di governo di questa mattina a Palazzo Chigi.