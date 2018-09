CARACAS.- El 30 de septiembre, a las 11:30 a.m., el Centro Cultural BOD presenta a este destacado músico y productor, quien acompañado de otros reconocidos instrumentistas, hará un recorrido por uno de los géneros más importantes de la música brasileña, el choro, interpretando temas de Pixinguinha, quizá el más grande músico de ese país, y de Hermeto Pascoal, uno de los más creativos e influentes compositores de los últimos 40 años

El choro, ese género que engloba otros y resume e hilvana buena parte de la historia musical brasileña, cautivará al público citadino el domingo 30 de septiembre, a las 11:30 de la mañana, en el Centro Cultural BOD durante Um a Zero, concierto en tributo a dos grandes astros de la música del vecino del sur: Pixinguinha y Hermeto Pascoal.

David Peña, en la guitarra siete cuerdas, reconocido entre otros proyectos por su trayectoria con Ensamble Gurrufío, mostrará una nueva faceta de su versatilidad musical en este concierto en el que interpretará un amplio repertorio de temas de este estilo de raíz carioca, devenido en símbolo innegable de la cultura brasilera: el choro, cuya importancia estética es tan trascendental como la de otras grandes músicas populares instrumentales de nuestros tiempos: el jazz, el tango o el flamenco, por nombrar algunas.

Como convidados de lujo lo acompañan en este recorrido musical Jorge Torres, en el bandolín, Erika Rodríguez, en el cavaquinho, Williams Mora en el clarinete y Pedro Isea en la percusión.

Tributo a dos genios musicales

Los historiadores concuerdan, en general, que el chorinho brasileiro nace como un peculiar estilo de interpretar diversos géneros musicales internacionales que devino, por su popularidad y fuerza, en un género versátil y urbano que, en el siglo XX floreció de la mano de músicos, muy especialmente, con el trabajo de Alfredo da Rocha Viana Filho, mejor conocido como Pixinguinha, figura clave de la música brasileña en general en cuyo honor, desde el año 2000 cada 23 de abril Brasil celebra el ‘día del ‘choro’, en homenaje al nacimiento de este genial compositor, flautista, saxofonista, cantante y director de orquesta.

Pixinguinha formó en 1919 el conjunto Oito Batutas, que tuvo gran éxito entre la élite carioca, pero fue muy criticado por los puristas, que consideraban que su manera de tocar estaba muy influenciada por el jazz. En cualquier caso, abrió un mundo de posibilidades para el choro, que de la mano del maestro clásico Heitor Villa-Lobos llegó a la música erudita. Uno de los choros más famosos de la historia es de su autoría, Carinhoso, con letra de João de Barro.

Entretanto, Hermeto Pascoal, un compositor, arreglista, productor musical y un virtuoso multiinstrumentista es ya, a sus 82 años, una de las figuras más importantes de la historia de la música popular brasileña y aunque quizá es más conocido por sus aportes a otros géneros, su creatividad y apertura ha legado valor a la tradición brasileira del choro. Su actuación en los famosos conjuntos regionales de Rio de Janeiro e Recife evidencia el contacto del músico con inúmeros ritmos de la música popular que el no solo incorporó sino que transforma en su obra, tejiendo un discurso no lineal que acaba por revelar, en homenajes, muchas de sus referencias. He allí el caso de “Chorinho pra ele” e “Intocável”, choros bien conocidos de Pascoal que destacan por su sofisticación armónica y melódica.

Estas piezas, junto a otras como Vou Vivendo, Carinhoso, Um a Zero, serán interpretadas en este viaje musical y atemporal hacia uno de los géneros más fecundos del rico universo de la música popular brasileña.

Este concierto que se celebrará en la atmósfera íntima y cercana de la Sala Experimental del Centro Cultural BOD, cierra la exitosa edición 2018 del ciclo SONS DE BRASIL, en el que durante tres conciertos se interpretó la obra de grandes compositores de ese país comenzando con Sons Versáties: De Ed Motta a Djavan, con la actuación de Afroybossa y Sardinha, el 16 de spetiembre, y continuando el domingo 23 con Pimenteira Brasil y su Verde que te quiero rosa, en tributo a Cartola.

Las entradas para David Peña y Convidados. Um a Zero: Pixinguinha y Hermeto, están a la venta en las taquillas del teatro, en La Castellana, y a través del portal www.ticketmundo.com. Mayor información en www.centroculturalbod.com