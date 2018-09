CARACAS – El diputado de la Asamblea Nacional (AN), Ángel Alvarado, indicó que el Banco Central de Venezuela (BCV) y el Gobierno Nacional son los culpables de la falta de dinero en efectivo en el país.

Alvarado, en una entrevista con Shirley Varnagy que transmite la emisora Unión Radio, dijo:

“La cantidad de circulante no es proporcional a la cantidad de liquidez que hay en todo el sistema y el ejecutivo emite dinero, pero no lo imprime” .

El dirigente también se refirió a las declaraciones que realizó el presidente, Nicolás Maduro, quien ordenó en un plazo de 48 horas a las agencias comerciales bancarias públicas y privadas en el país para que elimine los límites de entrega del efectivo.

”Aquí nuevamente se trata de descargar la culpa sobre la víctima. Aquí el responsable que no haya efectivo no es la banca. Es el Banco Central que no imprime dinero y es el gobierno nacional que se está endeudando con el BCV” explicó el político.

El representante afirmó que después de la reconversión monetaria, se ha estado observando en el país que la circulación del nuevo cono en efectivo no ha variado de una manera significativa.

“El gobierno realizó una promesa de que iba a haber efectivo y se ha visto que eso no se ha implementado en el país” sostuvo.

Puntualizó que las transacciones están recayendo más seguidas en las transferencias y en el pago electrónico.

Añadió que cada vez más el billete perderá su efectividad porque no se puede comprar nada.