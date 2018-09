(ANSA) – ROMA, 21 SET – Non è bastata una bella vittoria di Azzurra nella seconda prova odierna per bilanciare due risultati di media classifica. Quantum è matematicamente campione della 52 Super Series 2018. Domani, ultimo giorno, la lotta per i due restanti gradini del podio sarà più dura che mai. E’ stata una giornata di alti e bassi, non solo per Azzurra, quella di oggi nelle acque antistanti Valencia. Sono andate in scena tre regate per riportarsi in pari con il programma dopo lo stop forzato del secondo giorno, con vento da sudest tra gli 8 e gli 11 nodi calato con rotazione a sinistra nel corso della prova finale. La prima regata è stata compromessa in partenza a causa di un avversario molto lento davanti ad Azzurra, la quale non ha avuto altra scelta che virare subito mure a sinistra sul lato destro del campo di regata, passando dietro alla flotta, recuperando qualche posizione ma non andando oltre l’ottavo posto. La regata è stata vinta da Quantum davanti a Phoenix e Platoon.