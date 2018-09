(ANSA) – REGGIO EMILIA, 21 SET – Sassuolo batte Empoli 3-1 (1-1) nell’anticipo della quinta giornata del campionato di Serie A. Al gol dopo solo 20” degli ospiti con Caputo replicano per i padroni di casa Boateng (13′ pt), Ferrari (12′ st) e Di Francesco (40′ st). Tre punti che per il Sassuolo significano momentaneamente la seconda posizione in classifica a quota 10 punti dietro alla Juventus di Cristiano Ronaldo a 12.