(ANSA) – ROMA, 22 SET – Marc Marquez si è confermato il più veloce anche nel terzo turno delle libere MotoGp del gran premio di Aragon. In 1’47″382 ha preceduto Cal Crutchlow, staccato di appena 11 millesimi, nonostante una scivolata alla curva due. La stessa dove è caduto Valentino Rossi, al termine di una sessione costellata di difficoltà per la Yamaha. Rossi ha chiuso con il 18/o tempo, lontano oltre un secondo e mezzo da Marquez. Dopo le due Honda, un trenino con tre Ducati, aperto da Jack Miller (+0.031), seguito dai due piloti ufficiali: Jorge Lorenzo (+0.138) ed Andrea Dovizioso (+0.193). Sesto tempo per la Suzuki di Andrea Iannone (+0.222), settimo per la Honda di Dani Pedrosa (+0.247), ottavo per la Ducati Pramac di Danilo Petrucci (+0.364. Chiudono la top-ten la Ducati di Alvaro Bautista e la Suzuki di Alex Rins. Fuori dalla Q2 anche le Yamaha di Maverick Vinales (11/o) e Johann Zarco (14/o).