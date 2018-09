(ANSA) – FIUGGI, 22 SET – “Salvini vuole la botte piena e la moglie ubriaca: credo che questo, tra Lega e M5s, non sia un matrimonio di lunga durata. Alla fine sarà anche lui portato a dar vita a una coalizione di centrodestra anche per far nascere un nuovo governo”. Lo ha detto il Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, replicando al leader della Lega, Matteo Salvini, che arrivando ad Atreju aveva detto che con Berlusconi “parla solo di accordi locali”.