(ANSA) – ROMA, 22 SET – Pol Espargaro non potrà correre il gran premio di Aragon, classe MotoGp. Il pilota spagnolo della Ktm ha riporta la frattura della clavicola sinistra (già rotta in Repubblica Ceca ad inizio agosto) in una caduta quando erano da poco iniziate le terze libere della gara in Spagna. Espargaro ha lasciato la pista sulle proprie gambe, ma tenendosi la spalla. Quindi, in ambulanza, ha raggiunto il centro medico del circuito. Qui gli esami hanno rivelato la frattura.