(ANSA) – TORINO, 22 SET – “Domani Dybala sarà in campo, è un giocatore importante e ha il gol nelle gambe, va sfruttato al meglio”. Allegri assegna all’argentino una maglia da titolare per la trasferta di Frosinone, dopo la panchina di Valencia. “Dopo la sua bella partita con il Sassuolo ho fatto una scelta – ha spiegato il tecnico bianconero – poi c’è stato l’infortunio di Khedira, l’espulsione di Ronaldo ed è cambiata la strategia della partita. Ruolo? Come trequartista o come centravanti, anche se non è un centravanti vero, non sgomita in area quindi devo sistemare la squadra per lui. Perin gioca mercoledì col Bologna, domani c’è Szczesny”.