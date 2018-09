(ANSA) – LIVORNO, 22 SET – Con la consueta cerimonia di saluto a bordo della nave scuola Vespucci a Livorno, si è chiusa la campagna istruzione degli equipaggi della Marina militare. Alla cerimonia ha partecipato il Capo di Stato maggiore della Marina, ammiraglio di squadra Valter Girardelli. “Come da tradizione è ancora la città di Livorno, splendida, con le sue istituzioni che ringrazio e saluto ad accogliere voi e i vostri cari in un momento di particolare felicità per aver compiuto brillantemente la missione – ha detto Girardelli – Le navi, gli equipaggi, i frequentatori, hanno portato alta la bandiera italiana sui mari e nei paesi che hanno toccato”. Le navi Vespucci, Palinuro, De La Penne, Caroly, Corsaro II e Orsa Maggiore, erano attraccate al porto Mediceo. Nave Vespucci ha portato la bandiera dell’Unicef, raggiungendo un altro traguardo nei suoi 87 anni di storia: l’attraversamento, per la prima volta, del circolo polare artico. Dopo Livorno salperà per Napoli e poi raggiungerà Trieste.