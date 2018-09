(ANSA) – CHATILLON (AOSTA), 22 SET – Presidio antifascista oggi nel centro di Chatillon (Aosta) contro l’apertura della sede di Casapound. Una ventina di militanti di alcune formazioni politiche della sinistra hanno percorso le vie del centro distribuendo volantini e sfilando davanti alla sede del gruppo di destra. Una bandiera rossa di Potere al popolo è stata appesa in un balcone di fronte all’edificio. “Chatillon – si legge nel volantino degli Antifascisti valdostani, distribuito oggi – non può non ricordare le giovani vittime di tanto orrore che riposano nella vicina cappella dedicata ai partigiani, non devono dimenticare che non lontano da qui fu prelevato Primo Levi per essere poi deportato nel campo di sterminio nazista di Auschwitz e che poco distante nasceva Aurora Vuillerminaz ‘Lola’ antifascista fucilata 72 anni fa a Villeneuve”. L’inaugurazione della sede di Casapound a Chatillon è in programma oggi alle 18 alla presenza di Andrea Antonini, vice presidente nazionale. (ANSA).