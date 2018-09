(ANSA) – GENOVA, 22 SET – Romeo Sacchetti continuerà la sua avventura sulla panchina della nazionale italiana di Basket. La volontà del presidente della Federazione Italiana di Pallacanestro Gianni Petrucci è chiara: “È’ un grande uomo e un ottimo tecnico, c’è un rapporto importante che ci lega – ha detto stamani a Genova a margine della presentazione della federazione ligure di basket -: con Sacchetti non ci saranno mai problemi”. La nazionale azzurra di basket ormai è a un passo dalla qualificazione ai Mondiali nel 2019 in Cina. Petrucci ha preso parte anche alla presentazione nella sede del Coni Liguria a Genova dell’iniziativa in programma domani alla Spezia ‘Facciamo canestro per Genova’: alle 19 infatti si disputa al palabasket della Spezia l’amichevole fra Victoria Libertas Pesaro e Dinamo Banco di Sardegna Sassari. le due società devolveranno l’intero incasso agli sfollati del ‘Morandi’.