(ANSA) – BARI, 22 SET – La piattaforma Dazn, che sarà sponsor back jersey del Bari calcio per la stagione 2018-2019, da domenica 23 settembre trasmetterà in esclusiva, in streaming live e on demand, tutte le partite del club pugliese impegnato nel girone I di Serie D. E’ il risultato dell’accordo annunciato oggi tra Ssc Bari e Dazn. La prima partita che sarà trasmessa sulla piattaforma sarà quella di domenica, alle ore 15, quando la squadra biancorossa guidata dal mister Giovanni Cornacchini ospiterà allo Stadio San Nicola la Sancataldese. Sul retro delle divise ufficiali i ‘galletti’ avranno il logo Dazn. “La presenza di oltre 600 tifosi durante la trasferta a Messina e la media di oltre 1.000 abbonamenti sottoscritti al giorno – sottolinea il presidente della SSC Bari, Luigi De Laurentiis – conferma che Bari è una piazza dall’enorme potenziale che merita massima attenzione mediatica. Avere al nostro fianco Dazn sarà fondamentale in questo percorso di rinascita di una delle più importanti realtà calcistiche del Sud”.