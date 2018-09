(ANSA) – ZINGONIA, 22 SET – “Giovedì ho rinnovato il contratto per ripartire, per scommessa, per rivivere nuove avventure. Ho voluto darmi un’opportunità perché a Bergamo sto molto bene e all’Atalanta c’è la possibilità di lavorare bene”. Alla vigilia della sfida al Milan a San Siro, Gian Piero Gasperini parla del prolungamento con l’Atalanta fino al 2021 con opzione per un ulteriore anno: “Ci sono undici giocatori nuovi, in un anno e mezzo abbiamo perso otto titolari. C’è da assemblare per ricominciare: è finito un ciclo, ce n’è un altro da iniziare”, spiega il tecnico nerazzurro. Per il Gasp è il tempo di bilanci: “Negli ultimi 4 anni sono arrivato 3 volte in Europa, ma non ho la fissa di raggiungere necessariamente questo traguardo – chiude -. Devo resettare perché sento la necessità di ripartire: questa è una stagione a rischio, più complicata del recente passato. Quando si cambia tanto bisogna evitare la pressione del risultato a ogni costo e pensare sempre all’Atalanta che è stata negli ultimi due anni”.