(ANSA) – UDINE, 22 SET – Il difensore dell’Udinese Giuseppe Pezzella recupera in extremis, a Verona ci sarà. La sorpresa arriva con la lista dei convocati per la trasferta di domani in casa del Chievo diramata oggi al termine della rifinitura dal tecnico dei bianconeri Julio Velazquez. “Ha subito un infortunio muscolare in settimana ma è pronto a viaggiare con la squadra e a giocare se avremo bisogno di lui”, ha confermato l’allenatore nella conferenza stampa pre partita. “Oggi ha fatto un allenamento differenziato. Lo staff medico mi ha detto che sta bene. Sono contento per lui e per la squadra”. In campo non mancherà Valon Behrami. “È un leader – afferma – e sta dando il massimo per la squadra, sono soddisfatto e molto felice per lui. È un giocatore da 10, è un esempio per la squadra e lo spogliatoio”. Velazquez lo definisce “un uomo di calcio. Per noi, che siamo una squadra molto giovane, giocatori come lui sono molto importanti”.