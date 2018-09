(ANSA) – ROMA, 22 SET – “E’ stato difficile restare calmi perché c’era molta gente in giro e non sapevo se volevano disturbare ad aspettare a tirare. Poi, finalmente, ho trovato pista libera ed ho potuto spingere, anche se la gomma non era al 100% perché aveva già fatto tre giri”. Jorge Lorenzo racconta così, a SkySport, come è riuscito ad ottenere la pole del gp di Aragon, davanti ad Andrea Dovizioso, per una splendida doppietta Ducati. “Sono molto contento – ha aggiunto lo spagnolo – penso che abbiamo un grande ritmo anche per la gara”.