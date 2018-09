(ANSA) – CARNAGO (VARESE), 22 SET – “In Serie A è più determinante Ronaldo o Higuain? Alleno Higuain quindi per me ora è l’attaccante più forte al mondo”. Così Rino Gattuso, che non disdegna la definizione di Milan dipendente dall’argentino. “E’ uno che fa gol e dobbiamo sfruttarlo al massimo, è un campione” ha detto l’allenatore rossonero alla vigilia del match con l’Atalanta, in cui è in dubbio il recupero dell’altra prima punta disponibile, Patrick Cutrone, reduce da un trauma distorsivo alla caviglia. “Da 4-5 giorni vuole rientrare, c’è stata anche discussione con i medici: non mi piace vedere giocatori che dicono di stare bene, entrano in spogliatoio, fanno il riscaldamento e dopo 10-15 minuti hanno già fastidio – ha notato Gattuso -. E’ imbarazzante e non è corretto. Dobbiamo capire che ci sono dei tempi. Il suo infortunio non è gravissimo, oggi proviamo ancora. Servirebbe una terza punta? Abbiamo bisogno di qualcosa in più ma sul mercato avevamo dei parametri Uefa e abbiamo dato priorità al centrocampo”.