(ANSA) – ROMA, 22 SET – La grande boxe di scena al Foro Italico a Roma. Allo Stadio Nicola Pietrangeli del Foro Italico, la BBT, in collaborazione con la FPI e la ASD Campagnano Boxing Team, darà vita a una serata di pugilato da ricordare con in programma due match importanti, uno per il titolo Mediterraneo WBC Superwelter (Bevilacqua contro Trenel) e l’altro per il titolo italiano medi (Geografo contro) Boezio. Il primo “gong” di questo grande evento è risuonato ieri con la conferenza stampa di presentazione della serata e la cerimonia del Peso (Presentata dal Ring Announcer Valerio LaManna). Una conferenza Stampa “speciale” perché è servita anche come lancio del Trofeo delle Cinture FPI-WBC, una kermesse a eliminazione diretta riservata ai pugili Pro 2° e 3° serie. “L’obiettivo del torneo – queste le parole di Enrico Apa, VicePresidente FPI- è quello di favorire l’accrescimento del livello di competizione ed esperienza attraverso incontri tra pugili del territorio nazionale, favorendo così un successivo passaggio in 1^serie”