(ANSA) – MILANO, 22 SET – Un 26enne è stato arrestato dalla Polizia per il tentato omicidio di un agente che ha provato ad investire scappando a un posto di blocco tra Comasina e Quarto Oggiaro, a Milano. Nicholas Ghizzardi, con precedenti, fuggiva perché non aveva la patente. Attorno alle 3 e 30 della notte scorsa la polizia ha incrociato la Golf Bianca di Ghizzardi in via Moretti; ha tentato di fermarlo ma è scappato a forte velocità. L’inseguimento è durato finché la vettura ha accostato sotto il cavalcavia di Comasina. L’agente credeva si fosse arreso, invece Ghizzardi è ripartito provando a investirlo. Il poliziotto ha schivato l’auto e ha risposto esplodendo un colpo di pistola alla gomma. Grazie al numero di targa è stato possibile risalire alla società di leasing che l’aveva noleggiata a un uomo, il quale ha detto di averla data in uso a una ragazza di 25 anni. Quest’ultima ha poi riferito di averla prestata al fratello, Nicholas, che è stato individuato poco dopo.