(ANSA) – BOLOGNA, 22 SET – “Dobbiamo ritornare a fare in modo che il fattore campo sia determinante”. Consapevole che con zero vittorie e zero gol all’attivo quella di domani contro la Roma rischia di essere una partita spartiacque, il tecnico rossoblu Filippo Inzaghi suona la carica ai suoi chiedendogli una “partita perfetta”. “In queste quattro gare siamo stati penalizzati dagli episodi – ha detto in conferenza stampa dimostrando un certo ottimismo – perché nessuno ci ha mai messo veramente sotto”. Davanti troverà una Roma in difficoltà, che in caso di mancata vittoria vedrà crescere ancora di più la distanza dai primi posti in classifica, e proprio per questo sarà una squadra “affamata”, come l’ha definita lui stesso. Sullo schieramento da adottare – “Al di là del modulo il Bologna deve essere multiforme” – e sui giocatori che scenderanno in campo il mister prova a mischiare la carte: “Devono dimostrarmelo in allenamento, chi merita gioca”.