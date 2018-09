(ANSA) – FROSINONE, 22 SET – “Contro la Juventus dovremo presentarci a mille. Nelle difficoltà dovremo dimostrare di essere squadra. Non ci sono scusanti. La nostra serie A deve essere come un mondiale o una Champions League”. Il Frosinone aspetta la corazzata Juve e alla vigilia del match casalingo, il tecnico Moreno Longo non nasconde che sarà una sfida dal sapore particolare. “Lo sappiamo benissimo chi avremo di fronte. E’ una squadra che quando attacca sa occupare benissimo gli spazi. Non ti danno punti di riferimento, e poi hanno Ronaldo che può fare tutto”. Il Frosinone è ancora alla ricerca del primo gol. “Vero ma non è un problema solo degli attaccanti. Dovremo osare di più ed essere più presenti in area avversaria”.