(ANSA) – CARNAGO (VARESE), 22 SET – L’ultima vittoria del Milan in casa contro l’Atalanta risale al 6 gennaio 2014, e anche per questo Rino Gattuso teme la sfida con i bergamaschi. “Non è un caso che da 4 anni non si vince con l’Atalanta a San Siro. E’ diventata una realtà del calcio italiano, una squadra rognosa, quindi serve grandissima partita per metterli in difficoltà – ha notato alla vigilia l’allenatore rossonero -. Inoltre da tre partite di fila perde, non succedeva da tanto tempo e quindi verrà a Milano con voglia di riscattarsi”. “Non mi fido dell’Atalanta e nemmeno di Gasperini – ha aggiunto Gattuso -: sceglie i giocatori con lo stampino, tutti della stessa tipologia, anche se sono nuovi sembra che giochino da tanto insieme. L’Atalanta è una squadra che non lascia respirare. Ha pregi e difetti, noi dobbiamo essere bravi a fare una partita di intensità e giocare bene tecnicamente. Dobbiamo tenere botta”.