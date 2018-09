(ANSA) – ROMA, 22 SET – “La stampa cerca sempre di tornare sulle divisioni tra me e Di Maio. Noi amiamo il sud, veniamo dalle stessa terra, e vogliamo trasformarla. Possiamo avere idee diverse sulle Ong ma siamo uniti nel movimento e nei suoi sforzi per andare avanti”. Lo ha detto il Presidente della Camera, Roberto Fico, parlando ad Atreju. “I dati – ha aggiunto – ci dicono che gli sbarchi sono cominciati con il governo Minniti, poi sono continuati con questo governo. Credo che in questo momento l’emergenza ci sia stata in passato, ora non c’è più. Ma non è detto che non torni, pensiamo a quanto sta accadendo in Libia, dove serve che l’Europa si faccia sentire con una voce sola”.