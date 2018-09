(ANSA) – AOSTA, 22 SET – Una nuova via sul Cervino è stata aperta ieri dalla giovane guida alpina valdostana François Cazzanelli, 28 anni, ex atleta della nazionale di sci alpinismo. Battezzata ‘Diretta allo Scudo’ è stata aperta in più riprese. Ieri con Cazzanelli hanno terminato la salita anche Emrik Favre e Francesco Ratti. La ‘Diretta allo Scudo’ è una via di roccia che risale direttamente nella parte più ripida dello scudo della parete Sud del Cervino. Presenta 10 lunghezze, circa 350 metri, con una difficoltà massima stimata fino al 7A / 7A+. “Per me è un grande sogno che si realizza perché sin da bambino sognavo di poter aprire una via nuova sul Cervino, così come aveva fatto mio padre ai suoi tempi”, commenta oggi Cazzanelli. Ieri durante la discesa la cordata è stata investita da una bufera di neve che ha reso però difficili le operazioni di rientro.(ANSA).