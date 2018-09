(ANSA) – ROMA, 22 SET – Dopo le prime qualifiche della MotoGP ad Aragon, il Pannello Steward FIM ha inflitto a Maverick Vinales (Movistar Yamaha MotoGP) una penalità di tre posizioni sulla griglia di partenza. Il catalano è stato punito per aver ecceduto il limite di tempo nella percorrenza di un giro. Stesso comportamento ma punizione più severa (per aver reiterato il comportamento) per Franco Morbidelli (EGMarc VDS), che dopo aver chiuso il sabato al con il tredicesimo tempo, dovrà scattare della diciannovesima piazza. Entrambi i piloti hanno ostacolato Bradley Smith (Red Bull KTM Factory Racing) nel suo giro lanciato. Questo significa che Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu), Johann Zarco (Monster Yamaha Tech 3) e Aleix Espargaro’ (Aprilia Racing Team Gresini) sono promossi scatteranno come 11/o, 12/o e 13/o, con Smith, Karel Abraham (Angel Nieto Team), Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) e Hafizh Syahrin (Monster Yamaha Tech 3) ora iniziano sulle caselle 15, 16, 17 e 18.