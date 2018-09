(ANSA) – PARMA, 22 SET – Roberto D’Aversa spazza via in una settimana gli ultimi dubbi nei suoi confronti. Debuttante in A, ha convinto davvero tutti con la vittoria sull’Inter ed il successo pieno col Cagliari. Il tecnico però parla dei giocatori. E subito del bomber Gervinho. “Un gol come il suo non lo vedevo da anni – spiega D’Aversa -. Ho la fortuna di avere un giocatore molto importante, che si è presentato qui con umiltà unica e con grandissima disponibilità. Per noi è un giocatore che fa la differenza. E’ giusto che lo mettiamo in condizione di esprimersi al meglio ma tutti hanno fatto una gran partita”. Guai però a volare troppo in alto: “Noi puntiamo comunque solo alla salvezza”. Gervinho. “Forse non è il mio gol più bello, ne ho fatti talmente tanti – scherza -. Sono felice di essere qui. Sto bene a Parma, e sono stato accolto benissimo dai tifosi anche se non mi sento uomo squadra. C’è bisogno di tutti”.