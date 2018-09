(ANSA) – ROMA, 22 SET – Un’Olimpiade finanziata con le garanzie dell’Istituto per il credito sportivo è un’ipotesi ancora “prematura”, tuttavia “il Credito Sportivo sarà sempre al servizio di tutto ciò che è utile al Paese, al servizio del bene comune attraverso lo sport e la cultura”. Lo fa sapere all’Ansa il presidente dell’Ics, Andrea Abodi, parlando della possibilità lanciata dal Fatto Quotidiano secondo cui le garanzie per circa 400 milioni da fornire al Cio per la candidatura italiana di Milano e Cortina ai Giochi invernali del 2026 le darebbe proprio l’Ics. Una prospettiva prematura ma che sarebbe comunque al vaglio anche del sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti: “Dai formativi ed educativi campetti di un oratorio, agli impianti sportivi di alto livello – specifica Abodi – anche in una affascinante prospettiva olimpica, noi saremo sempre uno strumento a disposizione, per rendere le cose possibili, una operosa fabbrica della fiducia”.