(ANSA) – ROMA, 22 SET – Continua la marcia del Liverpool, che batte 3-0 il Southampton e infila la sesta vittoria su sei gare in Premier. In attesa della replica del Chelsea, impegnato domani in casa del West Ham, tiene il passo della capolista il Manchester City, con uno 5-0 a Cardiff. Rallenta il Watford, pareggio in casa del Fulham, e non brilla nemmeno il Manchester United che, nonostante il ritorno all’Old Trafford di sir Alex Ferguson dopo la lunga assenza per un’operazione alla testa, non va oltre l’1-1 con i Wolves. Ritrova la vittoria il Leicester, 3-1 all’Huddersfield, dopo due sconfitte consecutive.