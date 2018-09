(ANSA) – COSENZA, 22 SET – Finisce 1-1, col Livorno, la prima partita in casa del Cosenza in serie B dopo la sconfitta a tavolino rimediata nel primo turno per l’impraticabilità del campo. I “lupi” vanno in vantaggio con un goal di Gennaro Tutino al 35′ del primo tempo, che già al 13′ si rende pericoloso con un tiro dal limite dell’area di rigore. Diverse le azioni dei rossoblù che hanno giocato meglio nel primo tempo, mentre nel secondo hanno arrancato. Il Livorno trova spazio nella difesa del Cosenza e al ’39 pareggia con un tiro di Giannetti. Dodicimila circa, i tifosi che hanno sostenuto la squadra di casa.