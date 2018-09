(ANSA) – GENOVA, 22 SET – L’Inter batte la Sampdoria 1-0 (0-0) nell’ultimo anticipo della quinta giornata del campionato di serie A di calcio. A Marassi, tutto si è deciso nel recupero, quando al 49′ Brozovic ha indovinato il varco giusto per battere Audero. Una vittoria in extremis come quella sul Tottenham, che rilancia i nerazzurri nella convinzione più che come classifica. Sono 7 i punti dopo cinque gare, come quelli della Samp e del Parma. La rete è arrivata quando ormai il risultato sembrava inalterabile,m visto che per la Var sono stati annullati un gol a Nainggolan nel primo tempo e un altro a Asamoah nel finale, e per fuorigioco un centro sampdoriano con Defrel.