(ANSA) – MILANO, 22 SET – La Russia batte l’Italia 3-2 (19-25 25-18, 25-21, 19-25, 15-11) ad Assago nel secondo match della seconda fase dei Mondiali di pallavolo maschile. E’ la prima sconfitta nel torneo per gli azzurri, che sono comunque qualificati, come primi nel girone, nella Final Six di Torino.