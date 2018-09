(ANSA) – ROMA, 23 SET – Naomi Osaka perde in casa contro Karolina Pliskova nella finale del Pan Pacific Open a Tokyo. La giapponese vincitrice degli Us Open numero 7 al mondo e terza testa di serie ha ceduto 4-6 4-6 alla ceca n.8 Wta e n.4 del tabellone. In semifinale la Osaka aveva eliminato Camila Giorgi (n.37) col punteggio di 6-2 6-3. L’8 settembre scorso a New York la giapponese ha battuto 6-2 6-4 in finale Serena Williams (n.16), diventando la prima tennista nipponica a vincere uno Slam.