(ANSA) – ROMA, 23 SET – Serve una manovra coraggiosa, con un bilancio espansivo, perché se il Paese non cresce, il debito aumenta. Messaggio per il ministro dell’Economia dal vicepremier Matteo Salvini, intervistato in apertura di prima pagina dal Corriere. ‘Se la legge di bilancio sarà tale, e lo sarà – dice il ministro dell’Interno -, gli zero virgola di deficit in più non conteranno niente’. Salvini sottolinea che gli sprechi si devono toccare, anche nella sanità, ‘e i costi standard saranno importanti sotto questo punto di vista’.