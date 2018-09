(ANSA) – ROMA, 23 SET – Andrea Iannone è stato il più veloce nel Warm Up del gran premio di Aragon. Il pilota Suzuki in 1’47″888 ha preceduto la Ducati di Andrea Dovizioso e la Honda di Marc Marquez, staccati rispettivamente di 649 e 730 millesimi. Quarto tempo per Cal Cruthlow (Honda), quinto per Valentino Rossi (Yamaha) che ha fatto vedere qualcosa di meglio rispetto al tempo nelle qualifiche che oggi lo costringerà a partire in 17/a posizione. Al termine del Warm Up dietro Rossi ci sono tre Ducati: quelle di Alvaro Bautista, Danilo Petrucci e Jack Miller. Jorge Lorenzo, autore della pole, ha ottenuto l’11/o tempo.