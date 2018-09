(ANSA) – FIUGGI, 23 SET – “Il vertice del centrodestra ha confermato che la coalizione è definitiva per tutti e tre i partiti. Poi Salvini ha uscite non gradevoli e non accettabili da parte nostra. E forse lo fa con la scusa di non far scoppiare un diverbio con gli alleati del M5s, quel diverbio che noi vogliamo che scoppi”. Lo afferma il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nel suo intervento alla kermesse organizzata da Antonio Tajani.