(ANSA) – ROMA, 23 SET – “L’appello che facciamo oggi a tante anime disperse del centrodestra è a costruire un grande partito dei conservatori e dei sovranisti, che metta al centro l’identità e l’interesse nazionale italiani, il concetto di patria, di nazione. Come Fratelli d’Italia siamo disposti ad allargare i nostri confini, a metterci in gioco, a metterci in discussione per cambiare se necessario tutto. Quel che ci interessa è l’obiettivo. Il centrodestra ha bisogno di rappresentare anche quelli che dalla Lega non si sentono ora rappresentati. Così potremo liberare Salvini dall’abbraccio del M5S”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni parlando con la stampa prima del discorso conclusivo alla convention Atreju del partito a Roma. Oggi FdI aderisce ufficialmente a The Movement di Steve Bannon, il movimento populista transnazionale dell’ex guru di Donald Trump, che ieri è stato ospite di Atreju.