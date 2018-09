(ANSA) – ROMA, 23 SET – Seconda giornata di gare a Chioggia per il “Gran Premio d’Italia-Trofeo Gasbeton”, organizzato dall’Associazione Motonautica Venezia di Giampaolo Montavoci e valido per il Campionato del Mondo UIM e Campionato Italiano FIM. In Gara 2 della Classe 3D UIM è partita subito alla grande la coppia Carpitella-Bacchi su Gasbeton, seguita da Serafino Barlesi e Alessandro Barone su Servizi Fondiari. A seguire l’ imbarcazione Marco di Roberto Lo Piano e Mario Petroni. A metà gara l’imbarcazione Servizi Fondiari ha iniziato una lunga battaglia con Gasbeton, avendo poi la meglio ed imponendosi in prima posizione con il tempo di 51’33″1. La coppia Serafino Barlesi-Alessandro Barone trionfa anche nella prova di Campionato Italiano Classe 5000 FIM. A seguire Carpitella-Bacchi, Lo Piano-Petroni, Comello-Martignoni e Marian-Magnani.