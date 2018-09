(ANSA) – ROMA, 23 SET – Finisce poco dopo il via il Gran Premio di Aragon per il poleman Jorge Lorenzo. Al semaforo verde lo spagnolo della Ducati è caduto non riuscendo più rimettere in pista la sua moto. In testa alla gara l’altra Ducati di Andrea Dovizioso seguita dalla Honda di Marc Marquez. In rimonta Valentino Rossi, nono.