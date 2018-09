(ANSA) – TORINO, 23 SET – “Il pasticcio creato dal governo sulle Olimpiadi è evidente”. Così Maurizio Martina, segretario del Pd, oggi a Torino in visita a Terra Madre Salone del Gusto. “Ci sono città che si sono mosse bene, come Milano. Torino penso abbia fatto dei passi falsi – aggiunge -. Vedremo cosa accadrà perché anche nella maggioranza tra Lega e Cinque Stelle non si capisce bene cosa quale sia la linea”.