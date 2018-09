(ANSA) – TORINO, 23 SET – “Mi auguro che Chiamparino possa avere un ruolo di guida nella questione Olimpiadi. Certo non ci volevano i passi falsi della sindaca” Appendino. Così il segretario del Pd, Maurizio Martina, a Torino tra gli stand di Terra Madre Salone del Gusto. “Il Comune di Torino mi sembra in grande difficoltà rispetto a tutto ciò che ha annunciato – aggiunge – e non è riuscito a fare. Mi sembra un pasticcio”.