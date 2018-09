(ANSA) – ASSISI (PERUGIA), 23 SET – Hanno riscosso anche quest’anno un grande successo di pubblico agli incontri della quarta edizione del Cortile di Francesco, manifestazione culturale organizzata dal Sacro Convento di Assisi e dall’associazione Oicos Riflessioni. Ampia partecipazione anche ai panel e ai workshop. ‘Differenze’ è stato il tema della tre giorni aperta dalla lectio magistralis del cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura e conclusa nella Basilica Superiore di san Francesco con la lettura di alcuni passi tratti dalla Bibbia, dal Corano e dagli scritti di Parmenide da parte dell’attore Francesco Pannofino. Trentadue incontri, 40 relatori “provenienti dalle esperienze umane e professionali più diverse” – ha sottolineato il Sacro Convento – del mondo della letteratura, delle istituzioni, dell’economia, della religione, dell’arte e del giornalismo che si sono confrontati sui temi della rassegna. “Parliamo con gli altri, ma parliamo come se fossimo allo specchio” il commento del Custode, padre Mauro Gambetti, a conclusione della manifestazione. “Francesco – ha aggiunto -, prima di scrivere il Cantico, ha imparato a dialogare con la realtà. Nel Cantico rilucono lo scambio, la complementarietà, l’accoglienza; è il frutto di una identità matura, aperta gli altri. Per dialogare veramente bisogna essere così grandi da farsi piccoli, da umiliarsi come bambini. Al punto da sentire ogni uomo e la sua debolezza. Quando accogliamo un uomo senza altre qualificazioni, senza titoli di importanza, merito e demerito, allora entriamo nel vero dialogo. Allora le differenze diventano occasione di arricchimento. Gli altri sono un dono per me e io spero di esserlo per loro”. “Le parole di papa Francesco, che nel corso del suo viaggio apostolico in Lituania ha parlato di ‘ospitare le differenze e di generare ospitalità’ – ha sottolineato il direttore della sala stampa del Sacro Convento, padre Enzo Fortunato, – sembrano ‘suggellare’ idealmente e indirettamente il Cortile di Francesco 2018, sintetizzandone la riflessione e indicando il cammino davanti a noi”. (ANSA).